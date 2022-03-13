قرار قضائي يثير أزمة في بلدة ساخنة بديالى

شفق نيوز/ تسبب قرار قضائي بنشوب ازمة في قضاء المقدادية الساخن والحاق اضرار بعشرات الطلبة في القضاء.

وقال قائممقام المقدادية وكالة حاتم عبد جواد التميمي لوكالة شفق نيوز؛" ان قرار نقل كلية التربية/ المقداد التابعة لجامعة ديالى في قضاء المقدادية الى مدينة بعقوبة اثار ازمة كبيرة و امتعاضا من قبل العشرات من الطلبة بسبب أوضاع المقدادية المعيشية ومستوى الدخل العام للسكان.

وبين التميمي ان كلية المقداد تشغل بناية تابعة للتعليم المهني – تربية ديالى وتم ابلاغهم من قبل التربية بإخلاء البناية إلا ان عملية الاخلاء لم تتم وتطور الأمر الى دعوة قضائية بالاخلاء اكتسبت التنفيذ وأمرا بالاخلاء.

وتابع ان إدارة الكلية مضطرة لنقلها الى بعقوبة لعدم وجود بناية ملائمة في المقدادية ما سيلحق أضراراً مادية ونفسية كبيرة للعشرات من الطلبة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة في قضاء المقدادية.