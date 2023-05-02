قرار عاجل للمشمولين بالتقاعد والضمان الاجتماعي

شفق نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، يوم الثلاثاء، تصويت مجلس الوزراء على 6 توصيات من ضمنها تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي.

وقال الاسدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء صوت اليوم على 6 توصيات رفعت من قبل مجلس الخدمة الاتحادي بضمنها تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي".

واضاف ان "كل هذه الخطوات تأتي لدعم القطاع الخاص والعمال المسجلين في دائرة التقاعد وضمان العمال".

واشار الى ان "هناك فرقاً بين قانون التقاعد العام وقانون التقاعد وضمان العمال المشرع سنة 1971 ولم يجر عليه تعديل".

وتابع الاسدي، "تم تقديم التعديل على قانون التقاعد وضمان العمال منذ عدة سنوات وتمت قراءته قراءة أولى وثانية وبسبب الانشغال بالموازنة تأخر التصويت عليه"، موضحا "نتوقع أن يتم التصويت على قانون التقاعد وضمان العمال في الأيام القادمة".

وختم بالقول، "ننتظر إقرار الموازنة لشمول مئات الآلاف من الأسر بشبكة الحماية الاجتماعية وسيتم شمول أكثر من 600 ألف أسرة أخرى خلال العام الحالي".