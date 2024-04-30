قرار زيادة اسعار البنزين يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الاربعاء

شفق نيوز/ أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، يوم الثلاثاء، أن قرار زيادة اسعار البنزين سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الأربعاء.

وبحسب وثيقة صادرة عن الشركة ومذيلة بتوقيع رئيس مجلس إدارة الشركة حسين طالب عبود، فأن قرار مجلس الوزراء المتضمن زيادة سعر البنزين المحسن الى ( 850) دينار للتر الواحد والبنزين الممتاز الى ( 1250 دينار ( للتر الواحد سيدخل حيز التنفيذ بدءا من تاريخ 1 / 5 / 2024، على ان ترسل مبالغ الزيادة الى وزارة المالية ويعاد النظر بشأن الزيادة المذكورة بعد ثلاثة اشهر".

وقرر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء 26 مارس/آذار، رفع أسعار وقود السيارات بنسبة نحو 30% للبنزين المحسن، وبنسبة 25% لنوعية "السوبر".

وصوّت مجلس الوزراء صوّت خلال جلسته الاعتيادية ، على رفع أسعار وقود السيارات اعتباراً من شهر آيار/ مايو المقبل.

كما صوّت المجلس على زيادة سعر البنزين المحسن من 650 ألف دينار للتر الواحد إلى 850 دينار للتر، والبنزين الممتاز من 1000 دينار إلى 1250 دينارا للتر الواحد، اعتبارا من 1 آيار/ مايو المقبل.