قرار رسمي.. دعايات المرشحين بـ"الوقت الحالي" مخالفة انتخابية

شفق نيوز- ديالى

كشفت مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، عن صدور قرار يقضي باعتبار نشر صور المرشحين في الشوارع بالوقت الحالي مخالفة دعائية.

وقال المتحدث باسم المكتب، سلام مهدي، لوكالة شفق نيوز، إن "الخروق التي تم رصدها خلال الأيام الماضية حول نشر الدعاية وغيرها بلغت 14 خرقا، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وهي فرض غرامات ومعالجة الخرق".

وأضاف أن "تعليمات جديدة وردت اليوم من المكتب الوطني للانتخابات في بغداد، تقضي باعتبار الصور المنتشرة في الشوارع للمرشحين خرقاً انتخابياً"، مؤكدا أن "فرق المفوضية تحركت لاتخاذ الاجراءات اللازمة مع الدوائر ذات العلاقة وأبرزها البلدية".

وأشار مهدي، إلى أن "مكتب مفوضية الانتخابات في ديالى نشر 41 فريقا لرصد المخالفات والخروقات في عموم مناطق المحافظة".

ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات الانتخابية التي تنظر فيها المفوضية، بهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية والتزام المرشحين بالضوابط القانونية.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا مرصد "العراق الأخضر"، الجهات المعنية بالزام مرشحي الانتخابات البرلمانية باستخدام مواد صديقة للبيئة خلال الحملات الدعائية لهم.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدد يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات أن الحملات الدعائية للمرشحين ستبدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وتستمر لغاية 24 ساعة قبل بدء التصويت الخاص، ويحق لحوالي 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة المشاركة في هذه الانتخابات.