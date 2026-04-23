"قرار حكومي خلق الأزمة".. عروض "غريبة" من المطاعم لتوفير غاز الطبخ

شفق نيوز- بغداد

دفع شح غاز الطبخ التي يشهدها العراق، أصحاب المطاعم إلى تقديم عروض غريبة لمن تتوفر لديهم قناني الغاز بغية استمرار عملهم وسط أزمة الغاز الخانقة حالياً.

ويقدم بعض أصحاب المطاعم عروضهم على منصات التواصل الاجتماعي، وجبة "منسف تشريب لحم الكص مع الحساء والمقبلات" مقابل قنينة غاز.

ويقول صاحب مطعم في بغداد لوكالة شفق نيوز: "لجأنا إلى هذا الإعلان من أجل دفع المواطنين لمساعدتنا في ضمان استمرار العمل".

ويضيف: "ليس أمامنا من سبيل إلا الاعتماد على المواطنين بعد عجز الجهات المعنية عن توفير مادة الغاز وتوقف عمل الباعة المتجولين بسبب الأزمة الحادة الراهنة".

فيما يروج مطعم آخر إعلاناً على مواقع التواصل تضمن تسليم مكافأة بقيمة 25 ألف دينار لمن يأتي بقنينة غاز للمطعم.

ويوضح صاحب المطعم في حديثه لوكالة شفق نيوز: "جميع الحلول لم تجدِ نفعاً في الحد من أزمة غاز الطبخ الذي نعتمد عليه في عملنا".

ويؤكد أن "الغاز كان متوفراً بشكل طبيعي خلال فترة التوتر الأمني في المنطقة، إلا أن الأزمة ظهرت بعد اتخاذ الحكومة قراراً غير مدروس أدى إلى أزمة كبيرة في مادة غاز الطبخ".

وتعاني بغداد ومحافظات العراق الأخرى من عدم توفر غاز الطبخ بعد الإجراء الحكومي الذي حدد استلام الغاز من محطات التعبئة بمعدل قنينتين شهرياً لكل عائلة وضمن البطاقة الوقودية أو برنامج "سوبر كي" الذي يشتمل على بيانات صاحب الأسرة، بيد أن هذا القرار فاقم الأزمة بشكل كبير وخاصة في العاصمة بغداد.