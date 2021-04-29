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قرار حكم جديد بحق المدير الأسبق للمصرف الزراعي  في العمارة

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-29T09:19:00+0000
قرار حكم جديد بحق المدير الأسبق للمصرف الزراعي  في العمارة

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الخميس عن صدور قرار حكمٍ بالحبس الشديد للمدير الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني - فرع العمارة؛ لتعمده الإضرار بالمال العام.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بإصدار  محكمة جنايات ميسان - الهيأة الأولى قراراً بالحكم على المدان المدير الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني/فرع العمارة، تضمن الحبس الشديد لمدة ست سنوات؛ وذلك على خلفيَّة إضراره المتعمد بالمال العام. 

وتابعت الدائرة مُوضحةً أن قرار الحكم الصادر بحق المدان جاء استناداً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، في القضية الجزائيَّة التي تتلخص وقائعها في صرف قروضٍ خلاف القانون ودون علم وموافقة المقترضين، لافتةً إلى أن المدان كان قد تصرف بالمبالغ خلاف القانون والتعليمات .

وأضافت إن المحكمة، و بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة وأقوال الشهود والممثل القانوني للمصرف الزراعي، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان، فقررت الحكم عليه بالحبس الشديد لمدة (٦) ست سنوات (ثلاث سنوات لكل فقرة حكمية)؛ وذلك استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة.

وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر آذار الماضي عن صدور قرار حكمٍ بالسجن لمدة (15) سنة للمدير الأسبق للمصرف الزراعي - فرع العمارة بتهمة الاختلاس، موضحةً أن قرار الحكم تضمَّن إلزام المُدان برد المبلغ المختلس.

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