سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قرار حاسم بشأن سن إحالة الموظف العراقي على التقاعد

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-08T10:04:20+0000
قرار حاسم بشأن سن إحالة الموظف العراقي على التقاعد

شفق نيوز / أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، إيضاحاً بشأن السن القانوني لإحالة الموظفي في دوائر الدولة على التقاعد، وفق قانون التقاعد الموحد.

جاء ذلك في كتاب صادر عن أمانة مجلس الوزراء، بتاريخ 7 تشرين الثاني 2021، ومعنون إلى مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، والوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، وورد لوكالة شفق نيوز.

ونص الكتاب على اعتماد كتاب وزارة المالية لسنة 2020، القاضي بإحالة الموظف على التقاعد ممن كان تولده 1961 بحسب شهر ويوم ميلاده، وكذلك الحال بالنسبة للموظفين من تولد 1962.

related

أمانة مجلس الوزراء توضح حقيقة تحديد عطلة العيد وتطبيق الحظر الشامل

Date: 2021-07-10 18:09:11
أمانة مجلس الوزراء توضح حقيقة تحديد عطلة العيد وتطبيق الحظر الشامل

العراق يعطل الدوام الرسمي الاثنين

Date: 2021-10-13 13:04:07
العراق يعطل الدوام الرسمي الاثنين

مصرف الرشيد يصدر ضوابط قبول الكفيل للقروض والسلف الممنوحة

Date: 2021-07-06 10:11:49
مصرف الرشيد يصدر ضوابط قبول الكفيل للقروض والسلف الممنوحة

العراق يحدد عطلة عيد الفطر

Date: 2019-05-27 19:55:01
العراق يحدد عطلة عيد الفطر

اللجنة المالية تضيّف الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن موازنة 2021

Date: 2021-01-23 16:51:29
اللجنة المالية تضيّف الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن موازنة 2021

الكاظمي يصدر أمرا بمنع المركبات الخصوصي من مزاولة عمل "التاكسي"

Date: 2021-03-27 16:01:32
الكاظمي يصدر أمرا بمنع المركبات الخصوصي من مزاولة عمل "التاكسي"

الدلوي رئيساً لجامعة كركوك.. وثيقة

Date: 2021-06-24 08:03:10
الدلوي رئيساً لجامعة كركوك.. وثيقة