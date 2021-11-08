قرار حاسم بشأن سن إحالة الموظف العراقي على التقاعد

شفق نيوز / أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، إيضاحاً بشأن السن القانوني لإحالة الموظفي في دوائر الدولة على التقاعد، وفق قانون التقاعد الموحد.

جاء ذلك في كتاب صادر عن أمانة مجلس الوزراء، بتاريخ 7 تشرين الثاني 2021، ومعنون إلى مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، والوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، وورد لوكالة شفق نيوز.

ونص الكتاب على اعتماد كتاب وزارة المالية لسنة 2020، القاضي بإحالة الموظف على التقاعد ممن كان تولده 1961 بحسب شهر ويوم ميلاده، وكذلك الحال بالنسبة للموظفين من تولد 1962.