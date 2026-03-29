قرار تربوي بنقل مدرستين في شمال الموصل إثر أحداث الرشيدية

قررت مديرية تربية نينوى، يوم الأحد، اتخاذ إجراءات عاجلة لنقل عدد من المدارس في الجانب الأيسر من مدينة الموصل إلى مواقع بديلة، على خلفية التوترات الأمنية التي شهدتها منطقة الرشيدية والمناطق المجاورة.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "تربية نينوى قررت نقل إعدادية بيسان للبنات إلى متوسطة صنعاء في حي العربي كمقر بديل، فيما تم نقل إعدادية طوفان الأقصى للبنات إلى إعدادية زينب للبنات في الحي ذاته"، مشيراً إلى أن قرار نقل المدرستين "بشكل مؤقت حفاظاً على سلامة الكوادر التدريسية والطالبات".

وأوضح أن القرار "جاء كإجراء احترازي لتأمين استمرار الدوام الدراسي دون تعريض الطلبة لأي مخاطر محتملة، في ظل الظروف الأمنية الراهنة".

وكانت ثلاث ضربات جوية استهدفت مواقع لكتائب سيد الشهداء، صباح يوم الأحد، في منطقة الرشيدية شمالي الموصل، بعد الساعة السادسة صباحاً، فيما سبق أن تعرضت المنطقة لاستهدافات عدة مماثلة طالت مواقع للحشد الشعبي في أطراف المدينة الشمالية.