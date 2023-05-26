"قرار تاريخي" يتعلق بمناخ العراق.. الأنواء الجوية تلّخص لشفق نيوز تطورات الطقس

شفق نيوز/ كشفت هيئة الأنواء الجوية، يوم الجمعة، أسباب التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد، وبينما توقعت مناطق الأمطار خلال الساعات المقبلة، كشفت عن قرار تاريخي صدر يوم أمس في جنيف.

وقال مدير إعلام الهيئة، عامر الجابري، لوكالة شفق نيوز، إن "التغيرات المناخية عادة ما تحصل في هذا الوقت من كل عام، وذلك لبدء مرحلة دخول المنخفض الجوي الموسمي الحراري، وهو ما يسبب تصاعد الغبار والعواصف الترابية".

وعن طقس اليوم أوضح الجابري، أن "هناك تصاعداً بسيطاً للغبار أحياناً، إضافة إلى استمرار زخات المطر في عدد من المناطق، وبحسب النشرة الجوية الصادرة من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل، فإن التوقعات تشير إلى طقس غائم جزئي في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة رعدية ليلاً".

وعن العواصف الترابية، أوضح أن "جميع المؤشرات جيدة، ولا يوجد ما يؤكد هبوب عواصف ترابية لها مؤثرات كبيرة على الأجواء العراقية لحد هذه اللحظة".

قرار تاريخي

أما بخصوص مشاركة الوفد العراقي في المؤتمر العالمي للأرصاد الجوية التاسع عشر المنعقد في جنيف فقد أوضح الجابري، أن "الوفد العراقي برئاسة مدير عام الأنواء الجوية عبد العظيم الساعدي يرافقه عدد من مدراء الأقسام في الهيئة العامة، يجري لقاءات هناك بشأن عدد من الأمور، وأكد، أن "الجانب العراقي مستمر منذ يوم أمس باللقاءات أبرزها فتح آفاق التعاون مع المنظمة العالمية والبلدان الأخرى للحفاظ على مناخ العراق".

وتابع الجابري، "ويوم أمس صدر قرار تاريخي وهو موافقة المؤتمر على مبادرة جديدة لمراقبة غازات الاحتباس الحراري لدعم الإجراءات العاجلة والرامية إلى خفض غازات الاحتباس الحراري التي تسبب زيادة درجات الحرارة".

وبيّن، أن "من شأن برنامج المراقبة هذا أن يسد الثغرات الحرجة في المعلومات، وأن يوفّر إطاراً تشغيلياً مُتكاملاً يجمع جميع نظم الرصد الفضائية تحت سقف واحد".