قرار بمنع ظهور زينب جواد وخالد أبو عراق في الفضائيات العراقية

شفق نيوز- بغداد

قررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الخميس، منع ظهور كل من زينب جواد وخالد أبو عراق، في الفضائيات العراقية.

وجاء في كتاب الهيئة الخاص بمنع زينب جواد، الذي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جواد، وخلال برامج متلفزة بأكثر من قناة فضائية، خالفت مواد منع التحريض على العنف والكراهية، والمواد الكاذبة والباطلة، والدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومة".

وأضافت في قرارها: "منع ظهورها في القنوات التلفزيونية لمدة 90 يوما من تاريخ صدور القرار".

وفي كتاب آخر، أصدرته الهيئة بخصوص خالد أبو عراق، فقد ذكرت: "لمخالفة اللياقة والاداب والذوق العام، والمواد الكاذبة والباطلة، والدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومة، تقرر منع ظهوره في القنوات التلفزيونية لمدة 30 يوما".