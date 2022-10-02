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قرار بتغيير قائد استخبارات "ابو رغيف" 

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-02T14:36:46+0000
قرار بتغيير قائد استخبارات "ابو رغيف" 

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، اليوم الأحد، عن تغيير  مدير دائرة وكالة استخبارات الداخلية التي يديرها الفريق أحمد ابو رغيف. 

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قراراً صدر، اليوم، يقضي بتكليف اللواء "باسم الشويلي" مديراً عاماً للاستخبارات ومكافحة الإرهاب (خلية الصقور سابقاً)، خلفا للواء "حيدر غالي" والذي احيل الى إمرة الداخلية.

ولم يكشف المصدر، عن أسباب القرار وحيثياته.

يشار إلى أن وثيقة صادرة عن المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، ظهرن في (27 ايلول الماضي) أفادت بهروب سجين محكوم بالإعدام من سجن في العاصمة بغداد.

إلا أن المديرية أعلنت في (28 ايلول) عن القبض على محكوم هارب من أحد سجون بغداد ويدعى (عبد العزيز عامر مظهر فياض)، بالتعاون مع السلطات الامنية في اربيل.

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