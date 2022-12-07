حكم بالحبس الشديد لمدير عام المصرف الزراعي الأسبق في العراق

شفق نيوز/ أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأربعاء، بصدور قرار حكمٍ يقضي بالحبس الشديد بحق المدير العام الأسبق للمصرف الزراعيِّ التعاونيِّ؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، أصدرت حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ على المدير العام الأسبق للمصرف الزراعيِّ التعاونيِّ؛ عن تهمة استبدال القرض الممنوح لأحد المُقترضين من خطاب ضمانٍ إلى ضمانةٍ عقاريَّةٍ، مُبيِّنةً إقدامه على ذلك دون استحصال مُوافقة مجلس إدارة المصرف.

وأضافت أن محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.

واشارت الهيئة في بيانها الى انها سبق وأن أعلنت في العشرين من حزيران الماضي صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُدير العام الأسبق للمصرف الزراعيِّ، على خلفيَّة قيامه باستبدال توثيق القرض الممنوح لأحد المُقترضين من خطاب ضمانٍ إلى ضمانةٍ عقاريَّةٍ دون مُوافقة مجلس الإدارة.