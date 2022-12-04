قرار السوداني بتثبيت المتعاقدين يدخل حيز التنفيذ

شفق نيوز/ اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، تفاصيل قرار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتثبيت المتعاقدين ممن لديهم سنتين فأكثر.

وذكرت الامانة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "السوداني، وجه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بأخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال متطلبات وزارة المالية، بشأن تثبيت المتعاقدين الذين تزيد مدة خدمتهم عن سنتين، وصدرت أوامر التعاقد معهم وفقاً لقراري مجلس الوزراء (315، و337 لسنة 2019)، وإرسالها إلى وزارة المالية، للتدقيق والتثبيت على الملاك الدائم".

واضافت ان "القرار يأتي إنصافاً لشريحة العقود والأجراء اليوميين، ولغرض النهوض بمستواهم المعيشي واحتساب خدماتهم".