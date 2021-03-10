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قرار اتحادي يعيد مدير هيئة اسثمار صلاح الدين إلى منصبه

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-10T14:43:15+0000
قرار اتحادي يعيد مدير هيئة اسثمار صلاح الدين إلى منصبه

شفق نيوز/ أكد مدير هيئة استثمار صلاح الدين ليث حميد الجبوري، يوم الاربعاء، عودته إلى منصبه بقرار من هيئة الاستثمار العامة في بغداد بعد قرار سابق من محافظ صلاح الدين بإعفائه من المنصب.

وقال الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن "أمراً رسميا صدر هيئة الاستثمار العامة يقضي بعودته لمنصبه  وممارسة مهامه لحين حسم ملف ادارة  الهيئة في صلاح الدين من قبل رئاسة الوزراء".

واضاف، أن "هيئة الاستثمار خاطبت رسميا رئاسة الوزراء لحسم ازمة ادارة هيئة الاستثمار في صلاح الدين واتخاذ القرار النهائي والحاسم".

وقرر محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل الجبوري، في شهر كانون ثاني الماضي إعفاء رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة ليث حميد خلف من منصبه بسبب ادائه "السيء" بحسب  وثيقة رسمية للمحافظ.

ويدير الهيئة بالوكالة منذ نحو شهرين  نائب المدير محمود جاسم التميمي.

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