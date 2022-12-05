قراران للتربية بشأن الدراسة المسائية وإمتحانات نصف السنة

شفق نيوز/ صوتت هيئة الرأي في وزارة التربية، يوم الاثنين، على تمديد دوام الطلبة سنتين في الدراسة المسائية.

جاء ذلك وفق بيان صدر عن الوزارة، وورد الى وكالة شفق نيوز، وأوضح أن هيئة الرأي التي ترأسها وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، صوتت على السماح لدوام الطلبة سنتين في الدراسة المسائية .

وعن موعد امتحانات نصف السنة، أفاد مصدر مسؤول في الوزارة، بأن وزارة التربية ستحدد خلال الأسبوع الحالي، مواعيد امتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي.