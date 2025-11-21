قرارات عزل وإحالة للقضاء بحادثة مجسر "العطيشي" في كربلاء

شفق نيوز- كربلاء

كشفت عضو مجلس محافظة كربلاء، اسراء النصراوي، اليوم الجمعة، عن قرارات جديدة في حادثة مجسر العطيشي التي حصلت قبل عدة أشهر.

وقالت النصراوي لوكالة شفق نيوز، إن "القرارات الاخيرة التي صدرت عن اللجان التحقيقية في قضية مجسر الحسينية (العطيشي) تضمنت عزل مدير طرق وجسور كربلاء وناس الدعمي من منصبه، واحالته مع موظفين اثنين آخرين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وبينت النصراوي، أن "اللجان التحقيقية اثبتت سوء تطبيق معايير السلامة والأمان والقبول بنتائج فحص مزورة من أجل تنفيذ الشركة المختصة عمل الجسر وسط مدينة كربلاء".

وكان النائب حيدر المطيري، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، عن صدور أمر العزل من الوظيفة بحق مدير دائرة الطرق والجسور في كربلاء، ورئيس دائرة المهندس المقيم لمجسر الحسينية (العطيشي)".

وتابع: "علماً ووفقاً لتقرير لجنتنا النيابية إننا ثبتنا بشكل تفصيلي تقصيره في عدة أمور، هذا التقصير كان سبباً لتيتيم 5 أطفال".

وكانت مصادر محلية، وشهود عيان، أبلغوا وكالة شفق نيوز، في أيلول/سبتمبر الماضي، بسقوط جسر العطيشي، قرب مدخل باب بغداد، ضمن محافظة كربلاء، وسقوط 9 مصابين على الأقل في حصيلة غير نهائية.

وفي وقت لاحق، أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بسقوط خمسة مصابين بينهم اثنان من الجنسية السورية واثنان أفغان، وواحد عراقي من أهالي طويريج، وفق معلومات أولية.

ووجّه رئيس الوزراء، على الفور، بتشكيل لجنة تحقيقية من الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، ومحافظة كربلاء، من أجل الوقوف على تفاصيل الحادث، وتحديد المقصرين والمسؤولية.