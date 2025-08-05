قرارات حكومية لتسهيل زيارة الأربعين وتقديم موعد الجلسة الوزارية

شفق نيوز- بغداد

أصدرت الحكومة العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، أربعة قرارات لتسهيل القدوم إلى محافظة كربلاء لأداء زيارة الأربعين، فضلاً عن تقديم موعد جلسة مجلس الوزراء المقبلة لذات المناسبة.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الحادية والثلاثين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد واستعراض ملفات اقتصادية وخدمية، فضلاً عن متابعة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.

وذكر مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه أقرّ تقديم جلسته للأسبوع المقبل لتكون يوم الأحد 10 آب، بدلاً من يوم الثلاثاء 12 آب، وذلك لإتاحة الفرصة للوزارات تقديم أفضل الخدمات للزائرين ومواكبة مراسم الزيارة وإنجاحها.

وأشار البيان، إلى أن مجلس الوزراء تابع الاستعدادات للزيارة الأربعينية، وأقر تعاقد هيئة الحج والعمرة مع شركات النقل الخاصة بالدعوة المباشرة، لنقل زائري كربلاء خلال مراسم الزيارة، وبتمويل من وزارة المالية.

كما أقر المجلس، تأليف مكتب رئيس مجلس الوزراء لجاناً لمتابعة آلية العمل ومراقبتها، وتخفيض الضريبة المستقطعة لشركات النقل المتعاقد معها من 3%، الى 1%، بحسب صلاحية وزارة المالية.

وفي السياق نفسه، أقر اعتماد الضمانات المقدمة من الشركات، وفق الآليات والإجراءات المتبعة في هيئة الحج والعمرة، بالإضافة إلى تخويل محافظة كربلاء التعاقد لإيجار 500 باص، وفق الاستثناء ومن ضمن تخصيصات المحافظة.

وبحسب البيان، فقد جرت الموافقة على استثناء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من المادة 7 أولاً، من التعليمات رقم 1 لسنة 2023، (فقرة الشراء فقط)، وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها، وتخويلهم صلاحية التعاقد المباشر لتقديم الخدمات وشراء المتطلبات، من التخصيصات التشغيلية للوزارات المخصصة ضمن الزيارات المليونية لعام 2025، لغرض إنجاح الزيارة، ولغاية 30 أيلول 2025.