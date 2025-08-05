قرارات حكومية جديدة لدعم الاستثمار والدفاع المدني وتنظيم المياه الجوفية

شفق نيوز– بغداد

عقد مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الحادية والثلاثين برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، وناقش عدداً من الملفات الخدمية والتنموية، فيما أقر حزمة من القرارات في مجالات الاستثمار والدفاع المدني وتنظيم المياه الجوفية.

ووجّه السوداني وفقاً لبيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"إحالة الدراسة الخاصة بواقع التجاوزات على المياه الجوفية في عموم العراق إلى هيئة المستشارين في مكتبه، وذلك لغرض إنضاج النتائج بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، والاستعانة بالخبرات الدولية المختصة، على أن تُستكمل خلال شهر واحد".

واضاف البيان: "وفي مجال دعم الدفاع المدني، وافق المجلس على "تأمين احتياجات مديرية الدفاع المدني من العجلات التخصصية بعدد (316) عجلة حديثة، مع المواد الاحتياطية والمستلزمات، ضمن مشروع تعزيز قدرات وزارة الداخلية/ المرحلة الثانية، وشمل القرار أيضاً زيادة الكلفة الكلية للمشروع، والاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، بهدف التعاقد المباشر".

وعلى صعيد تعزيز بيئة الاستثمار، أقر مجلس الوزراء “نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمساطحة، استناداً إلى أحكام الدستور وقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدّل، كما صوّت المجلس على محضر توصيات الاجتماع السادس بشأن مشروعات مطار المثنى، والمتضمن قيام الجهات المعنية بمعالجة معوقات بناء المجمعات السكنية، على أن يتم التنفيذ بإشراف وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة"، وفقا للبيان.

وتابع: "فيما يتعلق بمشروعي “البصرة/1” و”البصرة/2” وافق مجلس الوزراء على استثناء الشركة المنفذة من استقطاع نسبة الـ10% التي تمثل حصة الجهة المالكة، والسماح ببناء وحدات سكنية عمودية لا تتجاوز 10% من مساحة الأرض، مقابل تبرّعها ببناء آلاف الوحدات السكنية وفق تفاصيل العقود الاستثمارية”.

واشار البيان الى "إلزام الجهات الحكومية المالكة للعقارات الواقعة ضمن حدود المشروعين بنقل ملكيتها إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، بما يشمل مساحة 122 دونمًا تابعة لجامعة بغداد مع تعويضها بأرض بديلة من قبل وزارة المالية، وتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 24390 لسنة 2024”.