قرارات جديدة من محافظتي ذي قار وكركوك بشأن حظر التجوال .. وثيقة

شفق نيوز/ اعلنت خلية الازمة في محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، عن عقدها اجتماعا طارئاً تمّ فيه مناقشة تطورات أوضاع فيروس كورونا في المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، الذي حضر مؤتمر الخلية، أن "الاجتماع عقد اليوم برئاسة المحافظ، ناظم الوائلي، وحضره قائد عمليات سومر، وقائد شرطة المحافظة، ومدير عام صحة ذي قار والجهات الساندة بعمل الخلية"، لافتا إلى أن "المحافظ وجه بعدم دخول المراجعين لغرض زيارة الراقدين في المستشفى العام واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين".

وبين، أن" المحافظ وجه أيضا القوات الأمنية بتطبيق إجراءات حظر التجوال حسب إعلان خلية الأزمة المركزية وتطبيقه للحد من انتشار وباء كورونا".

وفي غضون ذلك أصدرت خلية الازمة الصحية لمكافحة فيروس كورونا في محافظة كركوك خلال اجتماع موسع المقررات الآتية: