قرارات جديدة للحكومة العراقية تقضي بارتداء الكمامات ومنع التجمعات

شفق نيوز/ أصدرت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، قرارات جديدة تخص مواجهة جائحة كورونا في البلاد، بينها الزام المواطنين ارتداء الكمامات ومنع التجمعات.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم في مؤتمر صحافي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، اليوم إلزام الوزارات والمؤسسات والمواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي"، مبيناً أن "المجلس شدد على منع التجمعات والمناسبات التي يتحشد فيها المواطنون".

وأشار ناظم الى أن "وزير الصحة حذر خلال الجلسة من وضع جديد قد نتعرض له ما لم نلتزم بإجراءات اللجنة العليا"، مؤكداً على "منع أي صيغة للتجمع والحشود مهما كان سببها".

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء الى أن "العراق سيستلم مزيداً من لقاحات كورونا نهاية الشهر الجاري".

وفي احصاء جديد نشرته "رويترز، اليوم الثلاثاء، تصدر العراق قائمة الدول العربية بأعداد اصابات ووفيات كورونا حيث بلغ 620620 إصابة و13057 وفاة.

وأعلن وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي، يوم أمس الاثنين، عن تحديد نهاية الشهر الجاري موعدا لوصول أول وجبة من لقاح فيروس كورونا، محددا في ذات الوقت عدة فئات لإعطائها اللقاح.