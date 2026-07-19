قرارات جديدة للتعليم العالي العراقية بشأن "الغش" في الدراسات العليا (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، يوم الأحد، قرارات جديدة تتعلق بالطلبة الذين يتم ضبطهم بالغش في الدراسات العليا.

ووفقاً لوثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن هيئة الرأي في الوزارة وافقت بالأغلبية المطلقة على عدم قبول الطلبة الذين يتم ضبطهم بسبب الغش في الدراسات العليا داخل العراق مجدداً مدى الحياة.

كما تضمنت عدم شمول هؤلاء الطلبة بأي قرار يتعلق بضوابط العودة لمقاعد الدراسة.