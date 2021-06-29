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قرارات جديدة لخلية الأزمة في الديوانية لمكافحة كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-29T14:03:16+0000
قرارات جديدة لخلية الأزمة في الديوانية لمكافحة كورونا

شفق نيوز/ شددت خلية الأزمة في الديوانية، يوم الثلاثاء، من إجراءاتها للحد من تفشي فيروس كورونا، من خلال حزمة قرارات أبرزها إلزام موظفي الدولة بتلقي اللقاح المضاد للوباء والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن على "موظفي الدولة كافة أخذ جرعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا والحصول على كارت التطعيم لمدة اقصاها 2021/9/1 بعدها سيتعرض الموظف للمحاسبة القانونية مع التشديد على ارتداء الكمامات للموظفين والمراجعين على حد سواء داخل الدوائر الحكومية".

وأكدت على تشديد الإجراءات على غلق الحسينيات والجوامع وقاعات المناسبات، الالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل أصحاب المطاعم للتوصيل المنزلي فقط "وفي الحالات الاضطرارية يشترط عدم تواجد اكثر من خمسة أشخاص داخل المطعم مع ارتداء الكمامات والتعفير المستمر مع إلزام صاحب المطعم بأخذ جرعة اللقاح والحصول على كارت التطعيم".

وشددت الخلية على منع التجمعات البشرية والالتزام بالتباعد الاحترازي داخل الكوفيات والمقاهي مع ارتداء الكمامات عدا ذلك يخضع صاحب المقهى او الكوفي والعاملين فيه للمحاسبة القانونية مع إلزام صاحب المقهى والكوفي والعاملين بأخذ جرعة اللقاح المضاد للفيروس والحصول على كارت التطعيم.

وطالبت الخلية بإلزام أصحاب محال الحلاقة بعدم تواجد اكثر من ثلاثة أشخاص في المحل مع ارتداء الكمامات وإلزام صاحب المحل بأخذ جرعة اللقاح المضاد للفيروس.

كما ألزمت الخلية أصحاب المحال التجارية والصيدليات بمنع التجمعات داخل المحل او الصيدلية لأكثر من ثلاثة أشخاص مع ارتداء الكمامات والتعفير المستمر مع إلزامهم بأخذ جرعة اللقاح المضاد للفيروس.

ودعت إلى منع أصحاب سيارات الأجرة من نقل أكثر من ثلاثة أشخاص داخل المركبة مع ارتداء الكمامات وإلزام أصحاب سيارات الأجرة بأخذ جرعة اللقاح المضاد للفيروس.

كما أكدت على إلزام العيادات الطبية باتخاذ الإجراءات الوقائية والحد من التجمعات عدا ذلك ستخضع العيادة للغلق والمحاسبة القانون.

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