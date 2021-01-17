قرارات جديدة تخض آلية الامتحانات في الجامعات العراقية والتقديم للتعليم الموازي

شفق نيوز/ حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، يوم الاحد، آلية الامتحانات في جامعات البلاد، في وقت اطلقت "مجدداً" استمارة التقديم للتعليم الموازي.

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها "قررت إعتماد الامتحانات الحضورية للمواد الدراسية الأساسية في الجانب النظري لكل تخصص بنسبة 60% للمراحل ما فوق الأولى ونسبة 40% من المواد الأساسية للمرحلة الدراسية الأولى".

وفي هذا الصدد أكدت الوزارة، "استمرار آلية الامتحان الإلكتروني للمواد غير الأساسية"، مشيرة إلى أن "الامتحانات الحضورية تعتمد في الجانب العملي للمواد الدراسية العملية والتطبيقية والسريرية كافة".

ونوهت الوزارة إلى ان ذلك جاء "عملاً بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وتنسيقاً مع وزارة الصحة".

وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق استمارة التقديم الى التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) مجددا للتخصصات كافة للعام الدراسي 2021/2020.

وأوضح البيان، أنه التزاما بقرار الزيادة في خطة القبول الموازي بنسبة 10% في الجامعات الحكومية فإن التقديم سيكون متاحا أمام جميع الطلبة من خريجي الأدوار الاول والثاني والثالث، منوهة الى أن الاستمارة الإلكترونية للتقديم عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة ستبقى مفتوحة الى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس المقبل الموافق 2021/1/21.

وشددت وزارة التعليم العالي على مراعاة إجراءات السلامة والوقاية، مؤكدة على تواجد ما لا يزيد عن 25% من السعة الاستيعابية لكل قاعة إمتحانية ويتم مراجعة آلية الامتحانات في الفصل الدراسي الثاني على وفق ظروف الجائحة ومقررات خلية الازمة.