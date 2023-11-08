قرابة 9 ملايين مسافر يسلكون منفذ "مهران" الحدودي بين إيران والعراق سنوياً

شفق نيوز/ أعلن رئيس دائرة صيانة الطرق والنقل البري في محافظة ايلام الايرانية المحاذية للعراق، زاهد الدين جشمة، اليوم الأربعاء، ان اكثر من 8 ملايين و500 مليون مسافر يترددون سنويا عبر منفذ مهران الحدودي بين ايران والعراق.

وقال جشمة ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان قرابة ثلاثة ملايين و 500 الف شخص قد ترددوا عبر منفذ مهران الحدودي طيلة موسم الزيارة الاربعينية لهذا العام، والذي استمر 20 يوما.

واضاف أن معدل تردد المسافرين عبر هذا المنفذ الحدودي يتراوح بين 30 الف الى 100 الف شخص يوميا.

كما اشار جشمة الى المشاريع التي نفذتها دائرة صيانة الطرق في محافظة ايلام التي تقطنها غالبية من الكورد الفيليين، وقال ان طول الطرق البرية التي تم ترميم وتجديد غطائها الاسفلتي في محافظة ايلام خلال العام الايراني الحالي (بدأ في 21 مارس الماضي) بلغ 470 كيلومترا ، وان 90 بالمئة من المقاولات في هذا المجال تنفذها شركات المقاولة المحلية في محافظة ايلام.