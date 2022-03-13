قرابة 600 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية الأخيرة في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة يوم الأحد عن استقبالها قرابة 600 حالة اختناق في مستشفياتها جراء العاصفة الترابية الاخيرة التي ضربت العاصمة بغداد .

وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور علاء كاظم المحمداوي في بيان اليوم ان "طوارئ مستشفيات الرصافة استقبلت اكثر من ٥٦٥ حالة اختناق جراء العاصفة الترابية".

وأضاف ان "الحالات توزعت بواقع:

• مستشفى الشيح زايد 8 حالات اختناق

• مستشفى الزعفرانية 61 حالة اختناق

• مستشفى الشهيد الصدر 110 حالة اختناق

• مستشفى أطفال العلوية 17 حالة اختناق

• مستشفى المدائن 17 حالة اختناق

• مستشفى الكندي 5 حالات اختناق

• مستشفى الامام علي (ع) 61 حالة اختناق

• مستشفى النعمان 28 حالة اختناق

• مستشفى فاطمة الزهراء (ع) 20 حالة اختناق

• مستشفى ابن البلدي 60 حالة اختناق

• مستشفى ضاري الفياض 50 حالة اختناق

* مستشفى العلوم العصبية حالة اختناق واحدة

*مركز صحي بسماية الاول 45 حالة اختناق

*مركز صحي النهروان الاول 47 حالة اختناق

*مركز صحي ٩ نيسان 5 حالات اختناق

ولفت المدير العام الى ان "٥٦٥ حالة اختناق جميعها غادرت المستشفيات بعد تلقيها العلاج اللازم في طوارئ وردهات المستشفيات والعناية المركزة".