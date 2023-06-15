قرابة 60 ألف طالب جامعي عراقي يدرسون بإيران وطهران تكشف جهودا في تعليم الفارسية بالعراق

شفق نيوز/ اعلن المستشار الثقافي لإيران في العراق ، غلام رضا أباذري ، أن هناك حاليا قرابة 60 ألف طالب جامعي عراقي يدرسون في الجامعات الإيرانية، في حين قال إن تعليم اللغة الفارسية تلاقي ترحيبا من قبل الشباب العراقي.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، عن اباذري قوله خلال اجتماع عقده مع مديرين ومحررين ونشطاء إعلاميين إيرانيين يزورون العراق ، إن: 33 جامعة إيرانية مقبولة حاليًا لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية.

وفي إشارة إلى الترحيب بالطلبة العراقيين للدراسة في الجامعات الإيرانية ، قال: "للأسف ، عملية قبول الطلاب طويلة لذا فاننا نأمل أن يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة في هذا الصدد".

كما أعلن المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق عن الحصول على إذن لإنشاء ثلاث جامعات إيرانية في العراق وقال: بدأت جامعة "المصطفى الأمين" وجامعة طهران للعلوم الطبية أنشطتها فيما الجامعة الاسلامية الحرة (آزاد) على وشك أن تكتمل اجراءاتها.

وفي جانب اخر من حديثه أشار اباذري إلى اقبال واهتمام الشعب العراقي بالأفلام والمسلسلات التلفزيونية الإيرانية ، وأضاف: إن فيلم "محمد رسول الله" للمخرج مجيد مجيدي وفيلم "الحارس الشخصي" (باديغارد") وفيلم "بتوقيت الشام" لاقت ترحيبا حسنا في العراق.

كما أشار اباذري إلى ترحيب الشباب العراقي بتعلم اللغة الفارسية ، وقال: إن دورات اللغة الفارسية تنظمها المستشارية الثقافية حاليًا.

ونوه المستشار الثقافي لإيران في العراق إلى عمق الروابط الثقافية والدينية بين الشعبين الإيراني والعراق، وقال إنه: رغم كل الجهود المبذولة لتطوير العلاقات ، فإننا ضعفاء في مجال الإعلام والاجواء الافتراضية لذا فاننا بحاجة الى مزيد من التخطيط وبذل الجهود.