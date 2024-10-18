قرابة 500 ضابط ومنتسب من الدفاع والداخلية والبيشمركة يدلون بأصواتهم في كركوك

شفق نيوز/ اعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة في كركوك، يوم الجمعة، مشاركة 488 من ضباط ومراتب وزراتي الدفاع والداخلية العراقية وعناصر من البيشمركة بالتصويت الخاص لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق.

وقال مسؤول اعلام مكتب مفوضية الانتخابات في كركوك علي عباس ذياب، لوكالة شفق نيوز، إن "مفوضية الانتخابات في كركوك فتحت ابواب المركز المخصص لاجراء انتخابات برلمان اقليم كوردستان العراق وهو مركز الوثبة في حي عرفة حيث يحق لـ488 من ضباط ومنسوبي و زراتي الدفاع والداخلية والبيشمركة المشاركة في الانتخابات".

وأكد أن "عملية الاقتراح تسير بصورة جيدة والمنتسبين يتوافدون إلى المركز للتصويت للقوائم التي ترشحت في الانتخابات وعملية التصويت تسير بصورة صحيحة ولا توجد اي مشاكل فنية".

وأكد أن " الانتخابات تسير بشكل جيدة و بتغطية اعلامية مختلفة ونسبة المشاركة سيتم اعلانها من قبل مفوضية الانتخابات".

وقال احد المشاركين في الانتخابات في كركوك ويدعى شيركو حسن لوكالة شفق نيوز، إنه "شارك في الانتخابات واعطى صوته للمرشح الذين يستحق ان يمثله في برلمان اقليم كوردستان العراق".

وأضاف أن "الامور الفنية في تسلم بطاقة التصويت كانت جيدة ولا توجد اي مشاكل في التصويت، وانتخبنا من نراه الأصلح لنا في هذه الانتخابات".

ويتنافس 1091 مرشحا في اقليم كوردستان من كلا الجنسين على 100 مقعد، خمسة منها "كوتا" للمكونات بعد أن كانت 11 مقعدا، والتي جرى تقليصها بقرار من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق).

وعدد المقاعد المخصصة للنساء وفقا لقانون الانتخابات يتعين أن يكون على الأقل 30 مقعداً.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في اقليم كوردستان 2,899,578 ناخباً، 215,960 منهم يحق لهم التصويت في الاقتراع الخاص، واما الباقون والبالغ عددهم 2,683,618 ناخباً، فسيصوتون بالاقتراع العام يوم الأحد المقبل.