قرابة 300 ألف شخص من فئتي النساء والأيتام يقدمون طلبات للشمول بالحماية الاجتماعية في العراق

شفق نيوز/ اعلن وزير العمل احمد الاسدي، يوم الثلاثاء، ان هيئة الحماية الاجتماعية تلقت (293818) الف طلب للشمول بالحماية الاجتماعية من فئتي (النساء والأيتام)، مبينا ان الواجهة مازالت مفتوحة لإستقبال الطلبات من الفئتين.

من جانبه اكد رئيس هيئة الحماية احمد الموسوي، انه سيتم البدء بمقاطعة البيانات لإرسال الباحثين الاجتماعيين واعتبارا من الثاني من نيسان المقبل.

يذكر ان الواجهة الخاصة بالتقديم للفئتين أعلاه بدأت باستقبال المتقدمين منذ يوم 2023/2/20، وفقا للبيان.