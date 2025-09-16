قرابة ضعف سكانه .. العراق بحاجة الى منظومات ري حديثة

شفق نيوز - بغداد

أعلن وزير الصناعة والمعادن، خالد بتّال النجم، يوم الثلاثاء، أن العراق بحاجة الى حوالي 80 مليون منظومة ري حديثة للحد من أزمة المياه التي تعيشها البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال تدشينه مصنعاً جديـداً لأنظمـة الـري الحديثـة فـي قضـاء "أبـو غريـب" في العاصمة بغداد بشراكة عراقيـة - سعوديـة

والمصنع تابع إلى شركة الفارس العامة العراقية الحكومية، وبالشراكة مع شركة الخريّف السعودية، بطاقة إنتاج تصل الى 1500 منظومة سنوياً بعلامة "رش" لمساحات من 60 إلى 240 دونما.

وقال النجم في كلمته إن: المشروع سيُسهم في حفظ الأمن الغذائي ومُعالجة الأزمة المالية عبر دعم القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج المحلي.

وأكد ان العراق حقق اكتفاءً ذاتياً في إنتاج محصول القمح، وتم تصدير جزء من الإنتاج، ويمتلك خزيناً كافياً للفترة القادمة.

كما أشار الوزير الى أن العراق، بلد الرافدين يتعاون مع الأصدقاء والأشقاء لإنشاء مشاريع صناعية تهدف إلى إنتاج منظومات الري الحديثة، التي يحتاج العراق نحو 80 مليون منظومة.

وتابع القول، إنه لدينا قرار ببيع المنظومات بالتقسيط للمزارعين، في خطوة تهدف إلى تشجيعهم ودعم الإنتاج الزراعي المحلي.