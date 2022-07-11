قرابة ثلاثة آلاف إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-11T14:59:09+0000

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، حالة وفاة واحدة ونحو ثلاثة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وذكرت الوزارة في موقفها الوبائي اليومي الذي ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها سجلت 2937 إصابة جديدة بكورونا، وحالة وفاة واحدة في محافظة كربلاء، فيما تماثل 2557 مريضاً للشفاء من المرض. وتنشر وكالة شفق نيوز الموقف أدناه

related

العراق.. انخفاض كبير بوفيات كورونا وارتفاع طفيف بإصاباتها اليومية

Date: 2022-02-18 13:50:00

حالة وفاة و126 إصابة جديدة بكورونا العراق

Date: 2022-05-09 13:29:44

خلال يوم.. العراق يسجل انخفاضاً بوفيات كورونا وارتفاعاً طفيفاً بالإصابات

Date: 2021-12-29 13:08:45

تراجع كبير بإصابات كورونا في العراق خلال 24 ساعة الماضية

Date: 2021-08-20 14:03:05

كورونا العراق.. اكثر من 6 آلاف إصابة جديدة و35 وفاة

Date: 2021-07-04 13:03:49

العراق يسجل حالتي وفاة وأكثر من 100 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2022-05-23 13:05:01

انخفاض بإصابات كورونا في العراق بتسجيل أكثر من 5000 حالة جديدة و20 وفاة

Date: 2021-03-27 13:05:40

كورونا العراق.. ارتفاع كبير بالإصابات اليومية واستقرار بالوفيات

Date: 2022-01-16 13:17:58