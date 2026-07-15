قذيفة أميركية تستهدف نقطة في جزيرة هنغام الإيرانية

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، يوم الأربعاء، بأن قذيفة أميركية استهدفت نقطة في جزيرة هنغام التي تقع مقابل السواحل الجنوبية لجزيرة قشم في مضيق هرمز.

وبحسب الوكالة، أعلنت محافظة هرمزغان، أنه سيتم إصدار تقرير تكميلي لاحقًا بعد إجراء التقييمات الأولية للاستهداف.

وكانت القيادة المركزية الأميركية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن "إنهاء جولة من الضربات الجوية ضد إيران، يوم 15 تموز، وخلال هذه الجولة التي استمرت 90 دقيقة، أطلقت سنتكوم ذخائر دقيقة على أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى".

وأضافت "ساهمت هذه الضربات في إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز".

وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أكدت أن أكثر من 30 مدنياً لقوا حتفهم خلال الهجمات الأخيرة التي شنها الجيش الأميركي على جنوب البلاد، معتبرةً ذلك "مثالاً واضحاً على استهداف المدنيين".