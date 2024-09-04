قذائف تركيا تعطّل "نحّالي" دهوك وتؤدي لتراجع إنتاج العسل (صور)

شفق نيوز/ في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها منطقة قضاء العمادية شمال محافظة دهوك، نتيجة الصراع المسلح بين القوات التركية وحزب العمال الكوردستاني، أعلنت جمعية نحالي محافظة دهوك عن تراجع حاد في إنتاج العسل، حيث أشارت الجمعية إلى أن نسبة الإنتاج تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة.

وأوضحت نائبة رئيس الجمعية زيكة دوسكي، أن "إنتاج العسل الذي بلغ 300 طن في عام 2022، انخفض بشكل كبير ليصل الى 170 طنا في عام 2023، واستمر هذا الانخفاض في العام الحالي ليبلغ الإنتاج حوالي 150 طنا فقط".

وعزت دوسكي، هذا التراجع الى "الاضرار الجسيمة التي لحقت بالبيئة نتيجة المعارك المستمرة بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكردستاني حيث تسببت هذه المعارك في تدمير مساحات شاسعة من الغابات والأشجار المثمرة والأزهار مما ادى الى تدمير الاف خلايا النحل التي يعتمد عليها الفلاحون في المنطقة".

وأضافت دوسكي أن "الظروف الامنية السيئة دفعت العديد من مربي النحل إلى هجر قراهم ومراعيهم، والتوجه نحو المدن والقصبات وهو ما اثر بشكل كبير على إنتاج العسل حيث ان البيئة الجديدة غير ملائمة لتربية خلايا النحل".

واشارت الى ان "خسائر النحالين لم تتوقف عند هذا الحد بل فقدت الجمعية 54 نحالاً منذ بداية الصراع المسلح حيث استهدفوا أثناء تواجدهم في المناطق الجبلية لتفقد خلايا النحل".

من جانبه أكد محمد علي، أحد مربي النحل في المنطقة أنه كان يمتلك أكثر من 200 خلية نحل لكن بسبب القصف والاشتباكات المسلحة فقد تضررت جميعها ولم يتمكن من انقاذ سوى 20 خلية فقط والتي يقوم حاليا بتربيتها في منزله داخل ناحية شيلادزي.

وأضاف علي: "للأسف شديد أن إنتاجي من العسل الذي كان يصل الى حوالي 500 كيلوغرام في السنوات السابقة تراجع بشكل كبير ليصل إلى 75 كيلوغرام فقط هذا العام".

وبحسب جمعية نحالي محافظة دهوك فإن عدد النحالين المسجلين لدى الجمعية في قضاء العمادية يبلغ 700 مربي نحل.