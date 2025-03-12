"قد تأخذ وقتا".. بلدية الناصرية تضع خطة لإزالة النفايات وتنظيف الطرق

شفق نيوز/ أعلن مدير بلدية الناصرية محمد عبد ليلو، يوم الأربعاء، عن وضع خطة لرفع وتيرة إزالة النفايات وتنظيف الطرق الرئيسية، فيما بين أن هذه الخطة قد تأخذ وقتا.

وقال ليلو لوكالة شفق نيوز، بعد تسمنه منصبه خلفا للمدير السابق محمد عگاب، إن "هناك خطة كبيرة وضعت للنهوض بواقع الناصرية".

وأضاف أن "أبرز محاور الخطة ستكون رفع وتيرة إزالة النفايات من المناطق السكنية وتنظيف الجزرات الوسطية الشوارع الرئيسية من الاتربة، بالاعتماد على 4 آليات مخصصة لهذا الشأن".

وتابع أن "الخطة لا يمكن أن يتضح عملها في ذات اليوم، ولكن تحتاج لفترة من الزمن حتى يتبين نتائجها"، مشددا على" ضرورة تحسين صورة البلدية امام المواطنين وتسهيل امور معاملاتهم عند مراجعة الدائرة".