قد تحصل الكارثة في لحظة.. "شعرة واحدة" تفصل ماء ذي قار عن الانهيار

شفق نيوز/ أكدت مديرية ماء ذي قار، اليوم الاحد، ان الوضع المائي في المحافظة "لا يسر عدو ولا صديق"، مشيرة إلى أن المجمعات المائية تعمل تحت ظروف "حرجة للغاية".

وذكر مدير ماء المحافظة، احمد عزيز لوكالة شفق نيوز، ان "جميع المجمعات المائية في المحافظة تستند بعملها على نهر الغراف القادم من نهر دجلة، وقد حصل في اليومين الماضيين انخفاضاً مائياً غير مسبوق في النهر لم تشهده المحافظة من قبل، مما أدى عرقلة عمل المجمعات المائية".

وبين، ان "التنسيق بين الجهات الحكومية في المحافظة، ساهم بعودة المجمعات المائية لعملها، ولكنها ليست بوضعها الطبيعي، بل تحت الظرف الحرج".

وأكد، ان "الوضع الحالي يفرق (شعرة واحدة) عن الانهيار، أي بمعنى أن أي انخفاض مائي جديد يعني إنهيار عمل المجمعات جميعها في المحافظة، وهذا ما لا نتمناه أن يحصل، بل ندعو لزيادة الإطلاقات المائية".