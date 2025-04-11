أقدم إسكافي في المحافظة.. كركوك تودع "صديق الفقراء والجنود"

شفق نيوز/ سجلت محافظة كركوك، يوم الجمعة، وفاة "جبار صابر 85 عاماً" أقدم إسكافي الذي اشتهر بجودة عمله وأمانته حيث كان يحتفظ بأحذية الزبائن في حال نسيانها من قبلهم، كما أنه كان مقصداً من قبل الأهالي خلال تسعينيات القرن الماضي وسنوات الحصار الاقتصادي الذي فتك بالعراقيين.

وقال أحد سكان منطقة سوق قورية وسط كركوك، يدعى أحمد شهاب، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "سوق قورية تفاجئ اليوم الجمعة بنبأ وفاة العم جبار صابر وهو من أقدم أصحاب المتاجر في السوق التراثي فهو يمارس المهنة منذ 75 عاماً أي منذ نعومة أضفاره".

وتابع "العم جبار معروف في سوق القورية وكركوك بأنه مصلح أحذية الفقراء والجنود في زمن الحصار الاقتصادي الذي فرضته أمريكا على العراق منذ العام 1991 إلى 2003، وكان العم جبار يصلح أحذية الناس والشخص الذي ينسى حذائه أو البسطال يكتب اسمه عليه لحين العودة ويسلمه له، لذلك اشتهر بأمانته وقد احتفظ بأحذية لأربعين سنة وما تزال موجودة عنده في المحل".

وأضاف "العم جبار توفي في منزله وكان يعاني من المرض لكبر سنه وتوفي اليوم بسكته قلبية ونقل على إثرها إلى المستشفى ومن ثم إلى المقبرة لدفنه من قبل أولاده".

بدوره أشار المواطن حسن قاسم قوريالي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إلى أن "العم جبار صابر عرفناه منذ أن كنا صغاراً وكان يسمى مصلح أحذية الفقراء والجنود وفي الغالب كان لا يأخذ أجرة عمله من الفقراء والجنود في فترة الحصار الاقتصادي".

وبين أن "العم جبار كان أول من يفتح محله في السوق مع ساعات الصباح الأولى ويختم يومه مع صلاة المغرب حيث يصلي في المسجد ومن ثم يحمل حقيبته ويتوجه إلى منزله".

وأكد أن "الحزن يخيم على سوق القورية بعد نبأ وفاة العم جبار صابر".