قدموا من خارج العراق.. الإيزيديون يحتفلون بعيد رأس السنة (صور)

شفق نيوز/ احتفل الإيزيديون من داخل العراق وخارجه برأس السنة الإيزيدية، مساء اليوم الثلاثاء، حيث اجتمع الآلاف منهم في معبد لالش بقضاء سنجار لإحياء هذه المناسبة المهمة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن المحتفلين قاموا بإيقاد الشموع والمشاعل احتفالاً ببداية العام الجديد، فيما قاد رجال الدين بما في ذلك باب الشيخ الرئيس الروحاني للطائفة الإيزيدية، أداء الطقوس والتراتيل الدينية.

ويعتبر "جار شمبا صور" أحد أبرز الأعياد الدينية لدى الإيزيديين حيث يقومون بوضع شقائق النعمان على أبواب منازلهم وزيارة موتاهم مساء العيد، وتوزيع الطعام على الفقراء.

وعبر ياسين سلو، أحد المحتفلين، لوكالة شفق نيوز، عن فرحته بقدوم العيد، معرباً عن أمله بأن يعم السلام على إقليم كوردستان والعراق بأسره.

من جهتها، أعربت هيام عن مشاعر مختلطة خلال الاحتفال، وقالت لوكالة شفق نيوز، إن "هذا اليوم هو عيد لكن قلوبنا ما تزال جريحة بسبب فقدان العديد من أقاربنا الذين ما زالوا مفقودين أو في أسر تنظيم داعش. ندعو من الله أن يعودوا سالمين إلى أحضان الأهل والديار".