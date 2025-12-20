قتيل و11 مصاباً جراء حوادث سير في نينوى وديالى

شفق نيوز- نينوى/ ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم السبت، بتسجيل 7 إصابات في حوادث مرورية متفرقة وقعت خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "خمسة حوادث منها سُجّلت داخل مدينة الموصل، وتوزعت بين حي سومر، ومركز المدينة، ومنطقة النبي يونس، وحي المزارع، فيما وقعت حوادث أخرى في ناحية حمام العليل وقضاء تلعفر".

وأشار إلى أن المصابين جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مؤكداً أن الجهات المختصة فتحت تحقيقات لمعرفة أسباب الحوادث، مع دعوات متكررة للسائقين إلى الالتزام بقواعد المرور وتخفيف السرعة.

وفي ديالى، أوضح مصدر آخر، لوكالة شفق نيوز، أن مدنياً لقي مصرعه إثر حادث دهس على طريق "بغداد - كركوك" بمنطقة الغالبية من قبل سيارة (جي أم سي).

وأضاف المصدر، أن "4 أشخاص أصيبوا جراء حادث سير ناتج عن اصطدام بين سيارة صالون وشاحنة في قضاء خانقين شمال شرقي ديالى".