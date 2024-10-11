قتيل وجريح بنزاع عشائري على أرض زراعية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمقتل وإصابة شخصين شرقي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "نزاعا عشائريا عنيفا اندلع بين طرفين بناحية أور شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة، بسبب خلاف على ارض زراعية".

وأضاف المصدر، أن "النزاع أدى لمصرع شخص وإصابة آخر بجروح بليغة، فيما لاذ الجاني بالفرار إلى جهة مجهولة"، مؤكداً أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي والمصاب لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم".