قتيل وجريحان بهجوم مسلح استهدف عجلة رئيس مجلس دير الزور المدني

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية من ريف الرقة في شمال شرقي سوريا، السبت، بنجاة رئيس مجلس دير الزور المدني غسان اليوسف بهجوم مسلح أودى بحياة سائقه وإصابة إثنين من مرافقيه.

وقالت مصادر محلية لمراسل وكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين فتحوا النار من أسلحة رشاشة على عجلة اليوسف، في ريف الرقة أثناء مرورها على طريق أبو خشب - بلدة الكرامة مساء اليوم السبت.

وأضافت أنّ الهجوم أدى لمقتل أحد مرافقي رئيس مجلس ديرالزور المدني وجرح اثنين آخرين دون معرفة الجهة التي تقف وراء هذا الهجوم.

وتشهد مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا وخاصة في دير الزور والحسكة وأريافهما حالات اغتيال بين فترة وأخرى لمسؤولين في الإدارة الذاتية من قبل مجهولين يعتقد أنهم من خلايا تنظيم داعش، منها حالتا اغتيال لامرأتين اثنتين، رئيسة مجلس المدني في بلدة تل الشاير جنوبي الحسكة سعدة فيصل الهرماس ونائبتها هند لطيف الخضير، في الثالث والعشرين من الشهر الجاري حيث جرى خطفهما من قبل مسلحين مجهولين ليتم العثور عليهما مقتولتين بعد ساعات من خطفهما في بلدة الدشيشية وفيما بعد تبنى تنظيم داعش عبر صفحاته الرسمية اغتيالهما.