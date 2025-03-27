قتلى وجرحى بحادثي سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، ليل الخميس الجمعة، بتسجيل حادثي سير أسفرا عن مصرع وإصابة سبعة أشخاص في مناطق مختلفة من المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث الأول وقع على الطريق الرابط بين الناصرية وقضاء الشطرة شمالاً، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين"، مبيناً أن "الحادث الثاني حصل على طريق سيد دخيل شرق المحافظة، وأودى بحياة شخص ثانٍ وإصابة اثنين بجروح".

وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني آخر في محافظة النجف لوكالة شفق نيوز، بوفاة رجل باكستاني الجنسية، يبلغ من العمر خمسين عاماً، ويعمل في أحد المراكز التجارية بحي النصر وسط المحافظة.

وبين المصدر أن "الوفاة نجمت عن نوبة قلبية مفاجئة أودت بحياته على الفور".