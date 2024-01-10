قتله وأحرق جثته.. الأمن يعتقل "طاعن الصديق" في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، باعتقال متهم بقتل صديقه طعناً بسكين وحرق جثته جنوبي محافظة كركوك.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوات الأمن اعتقلت المتهم في نقطة تفتيش للقوات الأمنية، بعد مدة وجيزة من التحريات والتحقيقات، حيث اعترف باقتراف الجريمة دون بيان أسبابها ودوافعها".

وأضاف المصدر، أن "جثة المجني عليه عثر عليها خلف مطعم الباخرة ضمن حدود قرية شوراو على طريق داقوق-طوزخورماتو، وكانت محترقة وعليها آثار طعنات عدة".

ولفت المصدر، إلى أن "الجاني والمجني عليه صديقان ويقيمان في كركوك، وينحدر المجني عليه من قرية الرملة التابعة لقضاء داقوق"، مؤكداً أن "التحقيقات مستمرة لمعرفة سبب الجريمة".