سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قبيل وصول البابا بساعتين.. ما سر ألسنة الدخان التي تصاعدت من حوش البيعة؟

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-12T10:36:11+0000
قبيل وصول البابا بساعتين.. ما سر ألسنة الدخان التي تصاعدت من حوش البيعة؟

شفق نيوز / قبيل وصول بابا الفاتيكان فنرسيس، إلى مدينة الموصل القديمة بساعتين، ارتفعت أعمدة الدخان من منطقة المكاوي التي لا تبعد عن حوش البيعة سوى مئات الأمتار.

واكتشفت السلطات الأمنية، احتراق عجلتين مركونتين في إحدى الباحات داخل المنطقة في ظروف غامضة، وتوقع البعض أنه عمل تخريبي لتعكير أجواء زيارة البابا.

وكالة شفق نيوز، زارت المنطقة، وتحدثت مع أصحاب العجلات المحترقة، وقالوا إنهم "صدموا بما جرى، وسط التشديد الأمني الكبير، وانعدام حركة المارة في الشوارع".

ولم يمض يوم واحد على هذه الحادثة، حتى لاحظ أحد سكان الحي، شخصا يحاول إحراق عجلة أخرى داخل المنطقة، وبعد أن حاول اللحاق به لاذ بالفرار بين الأزقة الضيقة والمتشعبة، بحسب ما أبلغ وكالة شفق نيوز.

بدوره، كشف عمار محمد (صاحب إحدى السيارات المحروقة) عن تفاصيل أكثر لوكالة شفق نيوز، قائلاً "لسنا المقصودين فقط، فقد كان الفاعل يريد احراق المزيد من السيارات".

ولفت إلى أن "السلطات الأمنية اكتفت بفتح تحقيق في هذه الحادثة، وفرضت على سكان الحي نصب كاميرات مراقبة في مداخل الأزقة".

وانتقد السكان، وفقا لمراسلنا، هذا الإجراء لكون غالبية من يعيشون في الحي هم من الطبقة الفقيرة، ولا قدرة لهم على نصب منظومات مراقبة.

related

بابليون تكشف عن منهاج زيارة البابا الى العراق: لقاءات وصلوات

Date: 2021-02-08 14:49:59
بابليون تكشف عن منهاج زيارة البابا الى العراق: لقاءات وصلوات

لمناسبة لقاء السيستاني والبابا.. الكاظمي يعلن الـ6 من آذار يوماً وطنياً للتسامح والتعايش

Date: 2021-03-06 13:45:31
لمناسبة لقاء السيستاني والبابا.. الكاظمي يعلن الـ6 من آذار يوماً وطنياً للتسامح والتعايش

البابا من قداس أربيل: الكثيرون في العراق يحملون جراح العنف ويجب إزالة الطمع بالسلطة من قلوبنا

Date: 2021-03-07 14:11:22
البابا من قداس أربيل: الكثيرون في العراق يحملون جراح العنف ويجب إزالة الطمع بالسلطة من قلوبنا

البابا فرنسيس يختتم قداسه بأربيل: العراق دائماً معي وأحيي الشعب الكوردي من القلب

Date: 2021-03-07 15:08:05
البابا فرنسيس يختتم قداسه بأربيل: العراق دائماً معي وأحيي الشعب الكوردي من القلب

البابا فرنسيس يزور العراق في آذار من العام المقبل

Date: 2020-12-07 11:10:12
البابا فرنسيس يزور العراق في آذار من العام المقبل

سائق وجندي عراقيان يصنعان الفارق بزيارة البابا

Date: 2021-03-09 06:07:48
سائق وجندي عراقيان يصنعان الفارق بزيارة البابا

وفد إيطالي يصل الموصل لتقييم الوضع الأمني قبل زيارة بابا الفاتيكان

Date: 2021-01-12 11:32:32
وفد إيطالي يصل الموصل لتقييم الوضع الأمني قبل زيارة بابا الفاتيكان

عراقيون يشعرون بقوة هزة ارضية ضربت الحدود السورية

Date: 2021-01-26 12:38:34
عراقيون يشعرون بقوة هزة ارضية ضربت الحدود السورية