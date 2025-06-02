قبيل عيد الأضحى.. حملة تستهدف المدن الترفيهية في العراق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة في العراق، يوم الاثنين، إطلاق حملة شاملة للكشوفات الميدانية في المناطق الترفيهية والحدائق العامة ومدن الألعاب في بغداد والمحافظات كافة، وذلك ضمن استعداداتها لتأمين الأجواء العامة قبيل حلول عيد الأضحى المبارك.

وذكر مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، نؤاس صباح، لوكالة شفق نيوز، أن "الحملة تهدف إلى التأكد من تطبيق اشتراطات السلامة العامة ومتطلبات الدفاع المدني، ومتابعة شهادات الفحص الدوري للألعاب، إضافة إلى إلزام أصحاب المدن الترفيهية بتوفير شروط السلامة الكاملة لحماية الزوار، لا سيما الأطفال".

وأوضح صباح، أن "المديرية أطلقت أيضاً جملة من الوصايا والإرشادات لضمان تأمين أيام عيد الأضحى، تضمنت التأكيد على الصيانة الدورية لمعدات وألعاب مدن الترفيه، وضرورة وجود فنيين مختصين بالألعاب ذات البرمجة الإلكترونية للتدخل السريع عند أي خلل محتمل".

وأضاف، أن "الوصايا شملت كذلك فحص الألعاب المصنوعة من الحديد والتأكد من عدم وجود نتوءات أو تحدبات قد تُسبب الأذى، فضلاً عن فحص السلاسل والأربطة النسيجية التي تدخل في تركيب الألعاب، إضافة إلى مراجعة دقيقة لكل جزء حركي أو كهربائي داخل المنظومات الترفيهية".

وأشار صباح، إلى أن "المديرية شددت أيضاً على أهمية صيانة الزوارق المائية واليخوت، والالتزام بالحمولة المحددة لكل منها، مع ضرورة تواجد غطاسين وزوارق طوارئ بالقرب من مواقع الألعاب المائية لأي حالة طارئة".

واختتم صباح بالدعوة "لأصحاب مدن الترفيه ومواقع التسلية إلى التعاون الكامل مع فرق الدفاع المدني حفاظاً على سلامة مرتادي هذه المرافق خلال أيام العيد".