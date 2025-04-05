قبيل ساعات من اعتصام للمعلمين.. التربية تصدر توجيهاً لدوام المدارس

شفق نيوز/ دعت وزارة التربية، مساء السبت، إدارات المدارس وأقسام المديريات العامة للتربية في عموم البلاد إلى الالتزام بالدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 6 نيسان.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تؤكد على اكمال المناهج الدراسية والحصص اليومية المقررة في الجدول كما معمول به قبل عطلة عيد الفطر.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت اللجنة التنسيقية لإضراب المعلمين والمدرسين في العراق تنفيذ إضراب عام نهار الأحد للضغط باتجاه تحقيق حزمة مطالب، أبرزها شمول شريحة المعلمين والمدرسين بقانون الخدمة التربوية أسوةً بالخدمة الجامعية، وزيادة المخصصات المالية بأنواعها المختلفة، كتحسين المعيشة والمهنية وبدل النقل ومخصصات الزوجية والأطفال.