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قبيل انطلاق امتحانات المتوسطة.. اندلاع حريق في مدرسة وسط الناصرية

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-01T04:54:47+0000
قبيل انطلاق امتحانات المتوسطة.. اندلاع حريق في مدرسة وسط الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بتسجيل حالتي حريق في المحافظة أحدهما لمدرسة وسط الناصرية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "5 فرق من الدفاع المدني كافحت في ساعة مبكرة من فجر اليوم حريقين اثنين، أحدهما ضرب مدرسة الرواد بمنطقة الثورة وسط الناصرية، والثاني احد بساتين النخيل الكبيرة بمنطقة الإسكان الصناعي جنوبي مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "حريق المدرسة كان نتيجة تماس كهربائي داخل المختبر الرئيسي فيها، فيما لم يبين أسباب حريق البستان والذي تشير الدلائل الأولية إلى أنه بفعل فاعل".

وتابع، أن" الحريق لم يسبب خسائر بشرية باستثناء المادية بمكان الحادثين".

وتنطلق صباح اليوم امتحانات الصف الثالث متوسط في محافظات العراق ومن بينها ذي قار، وسط إجراءات صحية مشددة، خوفا من تفشي فيروس كورونا.

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