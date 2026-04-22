قبيل انتهاء الدوام بساعات.. المرور توجه نداءً أخيراً لأصحاب المركبات "غير النظامية"

شفق نيوز- بغداد

دعت مديرية المرور العامة، يوم الأربعاء، أصحاب المركبات "غير النظامية" للإسراع بتسجيلها قبل نهاية الدوام الرسمي اليوم.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اليوم هو آخر يوم لتنفيذ قرار (102) الذي أقرّه مجلس الوزراء، و المتعلق بتسجيل المركبات الداخلة إلى العراق بصورة غير نظامية".

وأضافت، أن "هذا اليوم الفرصة الأخيرة لتسوية أوضاع تلك المركبات وفق الضوابط والتعليمات النافذة".

ودعت المديرية، أصحاب المركبات المشمولة بالقرار إلى "الإسراع بمراجعة مواقع التسجيل المختصة لإكمال الإجراءات الأصولية لتسجيل مركباتهم، تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد انتهاء المدة المحددة بعد هذا اليوم".

وأعلن مدير المرور العام الفريق عدي سمير، في وقت سابق، أن القرار 102 الذي أقره مجلس الوزراء بإعادة تسجيل المركبات الداخلة الى البلد بصورة "غير نظامية"، سينتهي الأسبوع الجاري.