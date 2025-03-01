قبيل الغروب.. لقطات طريفة لأطفال ريف الحلة وهم يلهون مع أغنامهم (صور)

شفق نيوز/ قبيل مغيب الشمس، يلهو أطفال قرية في ريف مدينة الحلة مركز محافظة بابل مع أغنامهم، بعد رحلة رعي طيلة اليوم.

ورصدت كاميرا وكالة شفق نيوز، الأطفال وهم يلهون مع الأغنام، وأوقدوا نارا من قطع الأخشاب المتوفرة لديهم، للتدفئة في ظل انخفاض درجات الحرارة.

وتظهر إحدى الصور، أحد الأطفال وهو يحتضن أحد الخراف، وكأنه يلاعب طفلا أصغر منه بالعمر، في لقطة توثق صلة الأطفال بالمواشي التي يرعونها ويهتمون بها لفترات طويلة.