قبيل التشييع.. صور خامنئي والأعلام الإيرانية تملأ شوارع النجف (تغطية مصورة)

شفق نيوز- النجف

شهدت غالبية شوارع محافظة النجف، رفع صور المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي والأعلام العراقية والإيرانية، فضلاً عن انتشار المواكب الخدمية على طول الطريق المؤدي من المطار إلى مرقد الإمام علي، فضلاً عن الشوارع الاخرى للمدينة، وذلك قبيل ساعات من بدء تشييع جثمان خامنئي في المدينة.

ومن المقرر إجراء مراسم تشييع خامنئي الساعة السادسة فجراً من صباح يوم الأربعاء في النجف، على أن يُنقل إلى كربلاء لتشييعه في الساعة الرابعة عصراً.

وسيشارك رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، مساء يوم غد الثلاثاء، في استقبال جثمان المرشد الإيراني السابق علي الخامنئي في مطار النجف الدولي، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز.

وفي وقت سابق من، اليوم الاثنين، عقد رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن مؤتمراً في مبنى محافظة النجف، ناشد فيه الجميع بعدم "تسييس" مراسم التشييع أو "استغلالها" لأغراض سياسية.

وشدد معن خلال المؤتمر، على عدم وجود لأي منع على أي شخصية من الحضور في تشييع الخامنئي، فيما أشار إلى أن طول خط سير التشييع يبلغ في النجف 6 كيلومترات، فيما يبلغ خط سير التشييع في كربلاء مسافة 5.8 كيلومتر.

وفي سياق التحضيرات، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، فضلاً عن نجل خامنئي الأكبر سيشاركون غداً في مراسم التشييع بالعراق".

وبحسب البرنامج المعلن، سينقل الجثمان بعد انتهاء مراسم التشييع في النجف وكربلاء في العراق، ليوارى الثرى، الخميس المقبل، في مدينة مشهد، مسقط رأسه.

وكانت مراسم الدفن قد أُجلت خلال الأشهر الماضية بسبب الظروف الأمنية التي رافقت الحرب، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، ما أتاح تنظيم مراسم التشييع الحالية.