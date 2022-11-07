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قبيلة في ديالى تطالب بإقالة القيادات الأمنية والقضاء على عصابات الجريمة

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-07T08:01:59+0000
قبيلة في ديالى تطالب بإقالة القيادات الأمنية والقضاء على عصابات الجريمة

شفق نيوز/ طالبت قبيلة بني تميم في ديالى، يوم الاثنين، بإقالة القيادات الأمنية والقضاء على عصابات الجريمة على خلفية اغتيال شاب من أبنائها.

وقالت القبيلة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تطالب بإقالة قائد شرطة ديالى بعد التحقيق معه، واقالة مدير شرطة ناحية الوجيهية، ومدير شرطة ناحية ابو صيدا.

وأكدت على الكشف عن هوية "قتلة الشهيد (علوان) وتقديمهم للعدالة، الى جانب تنفيذ عمليات امنية واسعة لمواجهة الجريمة المنظمة".

واغتيال مجهولون أمس الأحد سائق تنكر أثناء تنفيذ أحد مشاريع اكساء الشوارع في قرية الحساوية التابعة لناحية الوجيهية 25كم شمال شرق بعقوبة بعد قيامهم بتهديد المقاول بإيقاف العمل.

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