قبيلة تقطع طريق رئيس في صلاح الدين بعد مقتل أحد أبنائها

شفق نيوز/ أقدمت إحدى القبائل، يوم الجمعة، على قطع الطريق العام الرابط بين قضاء الضلوعية ومدينة سامراء في محافظة صلاح الدين، احتجاجاً على مقتل أحد أبنائها في منطقة الحردانية، على يد شباب من قبيلة أخرى.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "عشرات الأشخاص من ذوي القتيل وأبناء عشيرته قاموا بقطع الطريق بالإطارات المحترقة، ومنعوا حركة المرور، مطالبين بالقصاص من الجناة".

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية توجهت إلى موقع الاحتجاج في محاولة لاحتواء الموقف وفتح الطريق، فيما تجري مفاوضات مع شيوخ العشائر لتهدئة الأوضاع ومنع تفاقم النزاع".

وتشهد المنطقة حالياً توتراً حذراً وسط مخاوف من تطور الخلاف إلى نزاع عشائري أوسع، في ظل مطالبات شعبية ورسمية بفرض القانون ومحاسبة المتورطين وفق الإجراءات القضائية.